Глава МИД Ирана: республика не занимается обогащением урана

Это связано с тем, что вся соответствующая инфраструктура подверглась атаке

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Иран в данный момент не занимается обогащением урана, так как вся соответствующая инфраструктура подверглась атакам. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

"Никакого обогащения на территории Ирана сейчас нет. Все соответствующие объекты подверглись атакам", - сказал Арагчи. Глава МИД также отметил, что в Иране нет никаких "незадекларированных [ядерных] объектов" - обо всех известно МАГАТЭ.