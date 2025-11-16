ТАСС: Иран считает, что есть вероятность повторения конфликта с Израилем

По словам источника в МИД исламской республики, Иран вынес уроки из 12-дневной войны

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Иран допускает возможность повторения конфликта с Израилем. Об этом сообщил журналистам источник в МИД исламской республики.

"Вероятность, конечно, же есть, но сложно сказать насколько она велика. Иран вынес уроки из 12-дневной войны", - сказал источник.

По его словам, уроки также должна была вынести и противоположная сторона. "Должны понимать, что в случае новой атаки повторится тот же сценарий, но для Тегерана это больше не будет неожиданностью", - отметил он.