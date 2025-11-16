США заверяли Иран, что Израиль не предпринимает ничего без их одобрения

В связи с этим в начале 12-дневной войны было странно слышать из Вашингтона заявления о том, что они не знали о планах Израиля атаковать Иран, заявил источник в МИД исламской республики

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Спецпосланник президента США по миротворческим миссиям Стивен Уиткофф еще до 12-дневной войны заверял Иран, что Израиль не может ничего предпринять без согласования с Вашингтоном. Об этом сообщил журналистам источник в МИД исламской республики.

По его словам, в связи с этим в начале 12-дневной войны было очень странно слышать из Вашингтона заявления о том, что они не знали о планах Израиля атаковать Иран.

В ночь на 13 июня Израиль начал военную операцию против Ирана. Республика осуществила ответную атаку. США вступили в конфликт 22 июня, ударив по иранским ядерным объектам в Исфахане, Натанзе и Фордо. На следующий день Иран атаковал в Катаре крупнейшую на Ближнем Востоке американскую авиабазу Аль-Удейд. После этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Израиль и Иран согласились установить режим прекращения огня. Он вступил в силу 24 июня.