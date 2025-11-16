Британия намерена увеличить до 20 лет срок ожидания ВНЖ для нелегалов

Глава МВД Шабана Махмуд назвала изменение в нынешней несправедливой миграционной системе "самым значительным в современной истории"

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Власти Великобритании намерены увеличить в четыре раза, до 20 лет, срок ожидания для нелегальных мигрантов права остаться в стране на постоянной основе. Об этом глава МВД Соединенного Королевства Шабана Махмуд сообщила в эфире вещательной корпорации Би-би-си.

"Новая реформа изменит представления, укоренившиеся за жизнь нескольких поколений, что убежище, которое предоставляется беженцам, может быстро привести к получению разрешения на постоянное проживание. Мы изменим это в сторону более длительной временной системы, а каждые два года будет проводиться оценка ситуации", - заверила Махмуд. Министр пояснила, что, если страна, откуда прибыл беженец, за это время будет признана безопасной для возвращения, его вышлют на родину.

Она назвала изменение в нынешней несправедливой миграционной системе "самым значительным в современной истории". Глава МВД должна представить детали предлагаемой реформы 17 ноября.

Проблема нелегальной иммиграции обострилась в Великобритании после выхода страны из состава Евросоюза. С 2018 года через пролив Ла-Манш в королевство на надувных лодках перебрались более 185 тыс. нелегалов. Правительство, сформированное Лейбористской партией после парламентских выборов в июле прошлого года, обещало усилить сотрудничество с государствами ЕС для предотвращения въезда нелегальных мигрантов в королевство.

По данным МВД королевства, с июня 2024 года по июнь 2025 года в Великобритании было подано рекордное число запросов на убежище - 111 084. Это на 14% больше, чем за предыдущий аналогичный период. По этому показателю Великобритания идет на пятом месте в Европе после Германии, Испании, Франции и Италии.