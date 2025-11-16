В ФРГ в День народной скорби почтили память жертв войн и тирании

На здании Рейхстага приспустили флаги

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Мероприятия по случаю Дня народной скорби, который отмечается ежегодно в Германии в память о жертвах мировых войн и тирании, прошли 16 ноября по всей стране. Одно из основных мероприятий состоялось в Берлине, где были возложены венки к мемориалу "Нойе вахе", расположенному на центральной улице Унтер-ден-Линден.

В возложении приняли участие президенты ФРГ и Италии Франк-Вальтер Штайнмайер и Серджо Маттарелла, канцлер Германии Фридрих Мерц, председатель Бундестага Юлия Клёкнер.

"Мир хрупок. День народной скорби напоминает нам о нашей особой исторической ответственности. Прямо сейчас мы должны признать себя миролюбивой державой и силой обеспечить наш мир и нашу свободу", - написал Мерц в X.

Затем, как и в прошлые годы, в здании Бундестага прошла церемония, организованная Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями. В этот день на здании Рейхстага приспустили флаги. К присутствующим обратился президент Народного союза Германии по уходу за воинскими захоронениями Вольфганг Шнайдерхан. С речью также выступили президенты ФРГ и Италии.

"Мы чтим память тех, кто погиб в результате военных действий или впоследствии в плену в качестве перемещенных лиц или беженцев. Мы чтим память тех, кто подвергся преследованиям и был убит за принадлежность к другой нации или расе. Мы чтим память жертв терроризма и экстремизма, антисемитизма и расизма в нашей стране. Мы скорбим вместе со всеми, кто скорбит по погибшим, и разделяем их боль с людьми у себя на родине и во всем мире", - сказал Штайнмайер.

О Дне народной скорби

День народной скорби впервые отмечался в 1922 году, а 30 лет спустя - 1952 году - он был включен в официальный календарь памятных дат. Ежегодно миллионы немцев вспоминают в этот день жертв мировых войн.

Мемориал "Нойе вахе", к которому были возложены венки, был построен в 1818 году при прусском короле Фридрихе Вильгельме III и служил помещением для королевской охраны. Во время Второй мировой войны здание было практически полностью разрушено и восстановлено лишь к 1960 году. В 1969 году - к 20-летнему юбилею основания ГДР - там появился вечный огонь, кроме этого было совершено перезахоронение останков неизвестного солдата и узников концлагерей. В 1993 году в помещении "Нойе вахе" была установлена скульптура "Скорбящая мать" с надписью "Жертвам войны и тирании".