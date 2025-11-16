Конгрессвумен Тейлор-Грин надеется на примирение с Трампом

Член Палаты представителей Конгресса США отметила, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) выразила надежду на то, что в конечном счете сможет уладить свои разногласия с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

"Я определенно надеюсь на то, что мы сможем помириться, - сказала она в интервью телеканалу CNN в ответ на соответствующий вопрос. - Я христианка и одной из самых важных составляющих нашей веры является прощение, я этому привержена. <...> Со своей стороны, я верю в это и определенно надеюсь, что это произойдет".

Вместе с тем, законодатель указала, что не собирается отказываться от своей позиции по рассекречиванию материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних. "Я верю в то, что страна заслуживает прозрачности по данному делу, и не считаю, что богатых и могущественных людей следует защищать, если они сделали что-то неправильное", - добавила она.

Трамп в пятницу сообщил в соцсети Truth Social, что больше не станет поддерживать на выборах Тейлор-Грин, которая в течение долгого времени считалась одним из его ближайших соратников в Конгрессе. Трамп посетовал на то, что она "жалуется, жалуется, жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель, которая последовательно выступает против дальнейшей военной помощи США Украине, в соцсети X опубликовала ответ на заявление Трампа. Она выразила уверенность в том, что главной причиной критики со стороны американского лидера стали ее призывы опубликовать все имеющиеся у властей США материалы, которые касаются дела Эпштейна.