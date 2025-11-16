США надеются на соглашение по редкоземам с Китаем к концу ноября

Глава Минфина Соединенных Штатов Скотт Бессент выразил уверенность в том, что Пекин будет соблюдать свои обязательства по сделке

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты надеются подписать с Китаем финальную версию соглашения по редкоземельным металлам к концу этого месяца, заявил глава американского минфина Скотт Бессент.

"Мы еще не заключили само соглашение, надеемся сделать это к Дню благодарения (отмечается в этом году 27 ноября - прим. ТАСС)", - сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Бессент также выразил уверенность в том, что Китай будет соблюдать свои обязательства по сделке. "Если они не будут этого делать, то у нас есть много рычагов давления", - добавил он.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что Китай рассматривает создание системы "проверенного конечного пользователя", которая ограничит поставки редкоземельных металлов и ряда других материалов связанным с Пентагоном компаниям.

9 октября Минкоммерции Китая опубликовало два документа об ужесточении контроля над экспортом редкоземельных металлов и связанных с ними технологий. 10 октября президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты с 1 ноября или ранее введут дополнительно 100-процентные пошлины в отношении продукции из Китая, а также меры экспортного контроля в отношении программного обеспечения. Кроме того, он предупредил о возможных ограничениях на поставки в КНР других товаров, прежде всего запчастей к авиатехнике.

30 октября после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином Трамп сообщил, что Китай согласился продолжать поставлять в США редкоземельные металлы беспрепятственно.