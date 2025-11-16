Белорусские пограничники готовятся к открытию пунктов пропуска с Польшей

Варшава возобновит работу "Бобровников" и "Кузницы Белостоцкой"

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники готовы приступить к пропуску физических лиц и транспортных средств на границе с Польшей через два пункта пропуска, которые ранее были закрыты по инициативе Варшавы. Об этом сообщила пресс-служба Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Через несколько часов Польша возобновит работу пунктов пропуска "Бобровники" и "Кузница Белостоцкая". Регистрация в системе электронной очереди начнется в 20:00 (время совпадает с московским - прим. ТАСС)", - говорится в тексте.

По данным ведомства, погранпереход "Бобровники" был закрыт польскими властями 10 февраля 2023 года, а "Кузница Белостоцкая" не функционировала более четырех лет.

"Через вышеупомянутые пункты пропуска ежегодно следовало около 2 млн физических лиц и свыше 4 млн транспортных средств", - уточнили в пресс-службе.

Ранее в Госпогранкомитете отмечали, что с 02:00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского союза, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска "Брузги - Кузница Белостоцкая" - только легковые автомобили.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска, по инициативе Варшавы четыре из них не функционируют. Так, через действующий КПП "Кукурыки - Козловичи" могут проезжать только грузовые машины, единственным для легкового транспорта и автобусов оставался пункт пропуска "Тересполь - Брест".