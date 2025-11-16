Экс-глава Минюста Словакии назвал попытку изъятия активов России грабежом

По словам Штефана Гарабина, ему становится смешно, "когда в ЕС все говорят о том, что Евросоюз - это пространство справедливости, где соблюдается право"

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Стремление некоторых европейских политиков конфисковать замороженные российские активы нельзя назвать никак по-другому, кроме как грабежом. Об этом ТАСС заявил бывший министр юстиции Словакии (2006-2009) и экс-председатель Верховного суда страны Штефан Гарабин.

"Для меня смешно, когда в ЕС все говорят о том, что Евросоюз - это пространство справедливости, где соблюдается право. Разберем на одном примере - антироссийских санкций и замороженных российских активов. Каждое государство ЕС в своем уголовном праве имеет такое преступление как ограбление. У меня вопрос к прокурору Евросоюза: почему он не начал еще уголовное дело против всех персон, которые выступают за это [изъятие российских активов] и предпринимают конкретные шаги, чтобы добиться своей цели", - отметил он в кулуарах конференции "Международное право под угрозой", проходящей в Тегеране.

По словам Гарабина, все преступления имеют свои этапы: подготовка, покушение и окончание. "За каждый из этих этапов предусмотрено наказание. Когда прокурор не исполняет свои обязанности, он показывает, что у грабителей не будет никакого наказания", - добавил экс-глава Минюста Словакии.

Большая часть замороженных в Европе суверенных активов России - около €200 млрд - блокирована на площадке Euroclear в Бельгии. 23 октября участники саммита ЕС в Брюсселе не смогли достичь согласия по вопросу об использовании российских активов. Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер потребовал от всех стран ЕС полностью разделить финансовые риски его страны.

Ранее посол России в Бельгии Денис Гончар заявил в интервью ТАСС, что вне зависимости от схемы, по которой будут экспроприированы активы РФ, это станет воровством. Он предупредил, что ответ России "последует немедленно" и заставит Запад "считать убытки".