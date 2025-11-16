Экс-глава Минюста Словакии: политику отказа от газа РФ проводят марионетки США
ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Политику полного отказа от закупок российского газа могут проводить лишь марионеточные правительства, которые не заинтересованы в улучшении благосостояния своего народа. Об этом ТАСС заявил бывший министр юстиции Словакии (2006-2009) и экс-председатель Верховного суда страны Штефан Гарабин.
"Такую политику могут проводить только несамостоятельные правительства, являющиеся марионетками США. Они не заботятся о благосостоянии своего народа. У таких действия всегда есть последствия, особенно для внутренней ситуации стран. Например, антироссийские санкции на самом деле оказывают негативные эффект на уровень жизни [в Европе]", - подчеркнул он в кулуарах конференции "Международное право под угрозой", проходящей в Тегеране.
По его словам, закупки газа из США для обычного гражданина Словакии обернутся многократным повышением цен. "Поэтому [премьер-министр Словакии Роберт] Фицо понимает, чем может для правительства обернуться полный отказ от российского газа", - добавил он.
Совет ЕС утвердил поэтапный запрет на любые закупки российского газа с 1 января 2028 года. Решение распространяется как на трубопроводный, так и на сжиженный природный газ. Заключение новых газовых контрактов будет запрещено с 1 января 2026 года, краткосрочные контракты должны быть завершены до 17 июня 2026 года, а реализация долгосрочных может продолжаться до 1 января 2028 года.
7 ноября во время визита в Вашингтон премьер-министр Венгрии Виктор Орбан договорился с президентом США Дональдом Трампом, что Будапешту будет предоставлено исключение из американских санкций, которые препятствуют поставкам энергоносителей по нефтепроводу "Дружба" и газопроводу "Турецкий поток". По итогам переговоров с Трампом он отметил, что это не ограниченное по времени исключение.
В пятницу телеканал ТА-3 со ссылкой на министра экономики Словакии Денису Сакову сообщил, что нефтеперерабатывающий завод Slovnaft в Братиславе получит исключения из санкций США и сможет использовать нефть из России.