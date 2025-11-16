Глава Минобороны Сирии принял в Дамаске замминистра обороны РФ
17:59
обновлено 18:34
ТУНИС 16 ноября. /ТАСС/. Глава Минобороны в переходном правительстве Сирии Мурхаф Абу Касра принял в Дамаске российскую делегацию во главе с заместителем министра обороны РФ генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом сообщило сирийское ведомство.
"В ходе встречи обсуждались направления военного сотрудничества и укрепление механизмов координации на основе общих интересов и стремлений обеих стран", - говорится в заявлении Минобороны Сирии.
Как ранее сообщал телеканал Al Arabiya, в Дамаск также прибыли делегации США и Турции для обсуждения с сирийским правительством вопросов безопасности.
В июле глава Минобороны Сирии посетил Россию с официальным визитом и провел переговоры с российским коллегой Андреем Белоусовым.