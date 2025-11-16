Экс-глава Минюста Словакии: введение ЕС санкций против РФ нарушает Устав ООН

Об этом Штефан Гарабин заявил на конференции "Международное право под угрозой", проходящей в Тегеране

Редакция сайта ТАСС

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Все введенные Евросоюзом антироссийские санкции напрямую вступают в противоречие с Уставом Организации Объединенных Наций (ООН), то есть нарушают международное право. Об этом заявил ТАСС бывший министр юстиции Словакии (2006-2009) и экс-председатель Верховного суда страны Штефан Гарабин.

"Мы знаем, что антироссийские санкции ЕС - это нарушение международного права. Потому что ЕС должен исходить из Устава ООН, а когда санкции не были согласованы в СБ ООН в рамках статьи 39, ЕС не может вводить их. Это противоречит Уставу. Есть статья 103 Устава, которая говорит, что Евросоюз и все международные организации должны следовать Уставу ООН", - указал он в кулуарах конференции "Международное право под угрозой", проходящей в Тегеране.

В октябре Евросоюз официально утвердил 19-й пакет санкций против России. В него входит запрет на банковские транзакции с рядом российских банков, на экспорт в Россию десятков категорий европейских товаров, на закупки СПГ и на оказание туристических услуг европейским гражданам, желающим посетить РФ, а также ограничения на перемещения российских дипломатов внутри Евросоюза. Санкции введены против 117 иностранных танкеров, перевозящих российскую нефть по рыночным ценам, несмотря на попытки ЕС и Группы семи установить "потолки цен". В черный список ЕС внесены еще свыше 60 физических лиц и предприятий из России и дружественных ей государств.