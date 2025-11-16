В Карибское море прибыл авианосец США Gerald R. Ford

Развертывание авианосной ударной группы представляет собой важный шаг в укреплении решимости защищать безопасность Западного полушария, указал глава Южного командования ВС Соединенных Штатов Элвин Холси

НЬЮ-ЙОРК, 16 ноября. /ТАСС/. Ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в Карибское море. Об этом сообщило Южное командование ВС США.

"Развертывание авианосной ударной группы USS Gerald R. Ford представляет собой важный шаг в укреплении нашей решимости защищать безопасность Западного полушария", - заявил глава командования Элвин Холси.

Телеканал CBS News 13 ноября сообщил, что Пентагон представил президенту США Дональду Трампу обновленные планы потенциальных операций против Венесуэлы, включая удары по наземным целям. В пресс-службе ведомства в ответ на запрос ТАСС отказались комментировать эту информацию. Военные США также заявили о начале операции "Южное копье" (Southern Spear) по борьбе с латиноамериканскими наркокартелями. 11 ноября Пентагон сообщил, что ударная группа американских кораблей во главе с авианосцем Gerald R. Ford вошла в зону оперативной ответственности Южного командования ВС США для борьбы с контрабандой наркотиков в регионе.