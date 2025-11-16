Белоруссия готова к открытию двух КПП на границе с Польшей

По данным пресс-службы ГПК республики, состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Белорусские пограничники готовы к возобновлению движения через ранее закрытые пункты пропуска "Берестовица" и "Брузги" на границе с Польшей. Об этом сообщили в Государственном пограничном комитете (ГПК) Белоруссии.

"Пункты пропуска "Берестовица" и "Брузги" готовы к возобновлению движения", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

В ведомстве напомнили, что сегодня ночью с 02:00 по минскому времени (совпадает с мск) польская сторона после реконструкции и завершения инженерных работ возобновляет движение в двух международных автодорожных пунктах пропуска через государственную границу. "Белорусская сторона пункты пропуска не закрывала и готова к работе. Все необходимые подготовительные мероприятия проведены", - проинформировали в ведомстве.

По данным пресс-службы, сегодня на границе в пунктах пропуска "Брузги - Кузница Белостоцкая" и "Берестовица - Бобровники" состоялись встречи с польской стороной на уровне начальников отделений погранконтроля и начальников таможенных постов. В ходе встреч обсуждались вопросы совместной работы по обеспечению пропуска через границу лиц и транспортных средств, оперативного обмена информацией и ритмичности функционирования открываемых пунктов пропуска.

"Автомобильный транспорт, зарегистрированный в зонах ожидания, будет запускаться в пункты пропуска системой электронной очереди, регистрация в которой началась заблаговременно сегодня в 20 часов", - добавили в ГПК.

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.