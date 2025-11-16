Порядка 40 машин зарегистрировали в пунктах "Брузги" и "Берестовица"

Таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в погранпереходах, сообщили в ГТК Белоруссии

Редакция сайта ТАСС

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Около 40 автомобилей зарегистрировано в пунктах пропуска (ПП) "Брузги" и "Берестовица" на границе с Польшей, которые возобновят свою работу ночью 17 ноября. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете (ГТК) Белоруссии.

В ведомстве напомнили, что за четыре часа до открытия погранпереходов водителям транспортных средств предоставлена возможность регистрации в электронной очереди на выезд из республики.

"Сейчас в "Брузгах" и "Берестовице" уже зарегистрировано порядка 40 легковых и грузовых транспортных средств", - говорится в сообщении в Telegram-канале.

Как отметили в пресс-службе, таможенные органы полностью готовы к возобновлению движения в погранпереходах "Брузги" и "Берестовица". Таможенные смены укомплектованы и усилены сотрудниками с закрытых пунктов пропуска, инфраструктура усовершенствована и расширена, все имеющиеся технические средства функционируют.

"Время закрытия Польшей "Бобровников" мы активно использовали для реконструкции белорусского пункта пропуска "Берестовица", - отметили в ГТК. На выездных каналах построены канальная система для грузовиков и отдельный канал движения для автобусов. Модернизированы модули для размещения таможенников и пограничников, также построены автобусный зал оформления и весогабаритный комплекс.

Пункт "Брузги" ранее также был усовершенствован, проинформировали в комитете. Одно из основных изменений - увеличение количества полос для движения как на выезд из страны, так и на въезд.

"Еще сюда доставлена дополнительная досмотровая техника с закрытого для движения участка таможенной границы", - сообщили в ведомстве. В комитете уточнили, что это два передвижных сканера - для машин и для багажа.

Как указали в пресс-службе, в обоих пунктах пропуска еще до их закрытия было установлено новое оборудование системы электронного мониторинга и постановки в очередь грузовых транспортных средств.

"Изменения серьезные. Условия нахождения лиц, пересекающих границу, станут комфортнее", - добавили в ГТК.

Открытие КПП

28 октября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что власти страны готовы в ноябре открыть еще два пункта пропуска на границе с Белоруссией - в Бобровниках и Кузнице. Он подчеркивал, что отложил открытие этих КПП еще в конце октября в связи с необходимостью согласовать действия с Литвой. 29 октября Вильнюс на фоне борьбы с контрабандой постановил закрыть литовско-белорусскую границу до конца ноября.

В Госпогранкомитете Белоруссии отмечали, что с 02:00 17 ноября в международном автодорожном пункте пропуска "Берестовица - Бобровники" границу смогут пересекать легковые автомобили, автобусы, а также грузовые транспортные средства из стран Европейского союза, стран - участниц Соглашения о Европейском экономическом пространстве и Швейцарии. В пункте пропуска "Брузги - Кузница Белостоцкая" - только легковые автомобили.

На польско-белорусской границе находятся шесть пунктов пропуска, по инициативе Варшавы четыре из них не функционируют. Так, через действующий КПП "Кукурыки - Козловичи" могут проезжать только грузовые машины, единственным для легкового транспорта и автобусов оставался пункт пропуска "Тересполь - Брест".