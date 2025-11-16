Глава парламента Сербии раскритиковала протестующих

Ана Брнабич заявила, что они "совершенно не знают свою собственную страну"

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич раскритиковала организаторов уличных протестов в стране за распространение утверждений о том, что президент Александар Вучич якобы готовится к национализации нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Все утро читаю, как организаторы блокад утверждают, что президент Вучич все-таки национализирует NIS, что он "отберет его у русских" и что сегодняшнее заседание правительства - лишь спектакль для публики, на котором кабинет министров якобы будет "бороться" за компанию, а Александар Вучич, мол, будет против, но в итоге все будет так, как скажет правительство. Все утро рассказывают, что Александар Вучич спрячется за решениями правительства Сербии", - указала Брнабич.

Она подчеркнула, что подобные заявления демонстрируют непонимание со стороны протестующих.

"Они абсолютно не знают и не понимают, как работает Вучич и каковы его жизненные принципы. Они совершенно не знают свою собственную страну. Они всегда исходят из себя и думают, что все такие же, как они. Они никак и никогда не хотят слушать тех, кто умнее их", - отметила она.

Брнабич напомнила, что с начала кризиса, который, по ее словам, "никак не связан с Сербией, а касается геополитики и прежде всего отношений между США и Россией", позиция президента остается неизменной.

"Президент Вучич говорил одно и то же: это не коммунизм, частная собственность для нас - святое, никакой национализации, конфискации или изъятия частной собственности не будет. Сегодня он все это повторил: если потребуется, мы переплатим за NIS, но забирать его не будем", - подчеркнула глава парламента.

При этом она указала, что власти намерены защитить граждан и национальные интересы страны.

"В то же время мы защитим наших граждан и нашу экономику, защитим наши национальные интересы и покажем, как ведет себя принципиальная страна даже в самых сложных обстоятельствах", - заявила Брнабич.

Вучич на внеочередном заседании правительства 16 ноября обозначил, что окончательное решение по будущему NIS должно быть принято в ближайшие семь дней, при этом Белград намерен до предела исчерпать все дипломатические и экономические возможности, избегая любых радикальных шагов.

О ситуации с NIS

15 ноября министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что Сербия готовится рассмотреть национализацию NIS на фоне требования США о полном выходе российских акционеров. По словам министра, Белграду предстоит "одно из самых трудных решений в современной истории страны", и власти ожидают понимания со стороны Москвы.

Американское Управление по контролю за иностранными активами ранее уведомило Белград о требовании полностью вывести российских акционеров из компании NIS. США письменно заявили, что не приемлют никаких решений об изменении управления без смены собственника, а также исключили возможность сохранения российского участия через аффилированные структуры "Газпрома" или государственного сектора России.

Ранее российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал это предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии сербский лидер сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%).