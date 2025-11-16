ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Ближневосточный конфликт
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Глава парламента Сербии раскритиковала протестующих

Ана Брнабич заявила, что они "совершенно не знают свою собственную страну"
Редакция сайта ТАСС
19:03

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Народной скупщины Сербии Ана Брнабич раскритиковала организаторов уличных протестов в стране за распространение утверждений о том, что президент Александар Вучич якобы готовится к национализации нефтегазовой компании NIS ("Нефтяная индустрия Сербии").

"Все утро читаю, как организаторы блокад утверждают, что президент Вучич все-таки национализирует NIS, что он "отберет его у русских" и что сегодняшнее заседание правительства - лишь спектакль для публики, на котором кабинет министров якобы будет "бороться" за компанию, а Александар Вучич, мол, будет против, но в итоге все будет так, как скажет правительство. Все утро рассказывают, что Александар Вучич спрячется за решениями правительства Сербии", - указала Брнабич.

Она подчеркнула, что подобные заявления демонстрируют непонимание со стороны протестующих.

"Они абсолютно не знают и не понимают, как работает Вучич и каковы его жизненные принципы. Они совершенно не знают свою собственную страну. Они всегда исходят из себя и думают, что все такие же, как они. Они никак и никогда не хотят слушать тех, кто умнее их", - отметила она.

Брнабич напомнила, что с начала кризиса, который, по ее словам, "никак не связан с Сербией, а касается геополитики и прежде всего отношений между США и Россией", позиция президента остается неизменной.

"Президент Вучич говорил одно и то же: это не коммунизм, частная собственность для нас - святое, никакой национализации, конфискации или изъятия частной собственности не будет. Сегодня он все это повторил: если потребуется, мы переплатим за NIS, но забирать его не будем", - подчеркнула глава парламента.

При этом она указала, что власти намерены защитить граждан и национальные интересы страны.

"В то же время мы защитим наших граждан и нашу экономику, защитим наши национальные интересы и покажем, как ведет себя принципиальная страна даже в самых сложных обстоятельствах", - заявила Брнабич.

Вучич на внеочередном заседании правительства 16 ноября обозначил, что окончательное решение по будущему NIS должно быть принято в ближайшие семь дней, при этом Белград намерен до предела исчерпать все дипломатические и экономические возможности, избегая любых радикальных шагов.

О ситуации с NIS

15 ноября  министр горнодобывающей промышленности и энергетики Дубравка Джедович-Ханданович сообщила, что Сербия готовится рассмотреть национализацию NIS на фоне требования США о полном выходе российских акционеров. По словам министра, Белграду предстоит "одно из самых трудных решений в современной истории страны", и власти ожидают понимания со стороны Москвы.

Американское Управление по контролю за иностранными активами ранее уведомило Белград о требовании полностью вывести российских акционеров из компании NIS. США письменно заявили, что не приемлют никаких решений об изменении управления без смены собственника, а также исключили возможность сохранения российского участия через аффилированные структуры "Газпрома" или государственного сектора России.

Ранее российские владельцы компании NIS уведомили Управление по контролю за иностранными активами Минфина США о своей готовности передать контроль над ней третьей стороне. Джедович-Ханданович подчеркивала, что Белград официально поддержал это предложение.

В январе 2025 года Минфин США включил в санкционный список "Газпром нефть", главу компании Александра Дюкова и сербскую NIS. После нескольких отсрочек ограничения вступили в силу 9 октября. Вучич тогда подчеркивал, что не возлагает ответственность на Россию и рассчитывает на совместное решение вопроса. Впоследствии сербский лидер сообщил, что после американских мер NIS фактически оказалась под рестрикциями и со стороны Евросоюза.

Основные производственные мощности NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Румынии и Венгрии. Мажоритарными акционерами являются "Газпром нефть" (44,85% акций), Сербия (29,87%) и АО "Интэлидженс" из Санкт-Петербурга, находящаяся под управлением "Газпром капитала" (11,3%). 

СербияВучич, Александар