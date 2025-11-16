МИД Ирана: Тегеран не будет возобновлять переговоры по ядерной программе

Замглавы ведомства Саид Хатибзаде отметил, что тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой"

ТЕГЕРАН, 16 ноября. /ТАСС/. Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы со странами "евротройки" (Великобритания, Германия и Франция) после того, как они попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкции Совета Безопасности ООН. Об этом ТАСС заявил замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде.

"Вы знаете, тема переговоров с США отдельная от переговоров с "евротройкой". После истории со snapback мы решили не вести с ними переговоры по вопросу ядерной программы, так как они совершили действия вопреки международному праву. Отношения с европейскими странами продолжаются, но тему ядерной программы обсуждать не собираемся, тем более Германия не является членом СБ ООН", - указал он.

26 сентября Совет Безопасности ООН отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который предполагал продлить на шесть месяцев действие резолюции 2231, принятой в поддержку сделки по ядерной программе Ирана. 28 сентября антииранские санкции Совбеза вступили в силу.

29 сентября Совет Евросоюза решил вслед за "евротройкой" частично восстановить рестрикции в отношении исламской республики. Комплекс мер включает запрет на въезд ряда лиц в ЕС, заморозку активов физических и юридических лиц, внесенных в санкционные списки, торговые ограничения, заморозку активов иранского Центрального банка и ряда крупных коммерческих банков, а также запрет на обслуживание иранских грузовых рейсов европейскими аэропортами.