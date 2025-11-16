Заседание межправительственного комитета Сербии и России перенесли

Новую дату проведения назначат в ближайшее время, сообщил министр сербского правительства Ненад Попович

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Заседание российско-сербского Межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству временно перенесено по взаимному решению сторон. Об этом в эксклюзивном комментарии для ТАСС заявил министр правительства Сербии, ответственный за международное экономическое сотрудничество и вопросы общественного положения церкви в стране и за рубежом, и председатель межправительственного комитета с сербской стороны Ненад Попович.

"Вместе с министром [экономического развития России Максимом] Решетниковым мы приняли решение временно отложить заседание смешанного комитета. Новая дата будет определена в ближайшие несколько дней. Мы сообщим новую дату в ближайшее время. Все, что было запланировано, состоится", - сказал Попович.

"Совместно мы решили назначить новую дату, чтобы результаты работы смешанного комитета были более конкретными и содержательными", - подчеркнул министр.

Попович выразил благодарность российской стороне и лично Решетникову, а также сербским коллегам.

"Хочу поблагодарить министра Решетникова за его исключительный труд, за преданность работе и поддержку, которую он оказывает как российской, так и сербской командам. Спасибо ему за усилия и за то, что всегда стоит за нашими общими проектами", - подчеркнул министр, добавив, что "в ближайшее время будет определена точная дата заседания".