ХАМАС выступил против резолюции США по Газе

Представитель движения Хазем Касем заявил, что поправки и основные положения проекта не направлены на стабилизацию ситуации в анклаве

Редакция сайта ТАСС

ДОХА, 16 ноября. /ТАСС/. Проект резолюции по сектору Газа, который США распространили среди членов Совета Безопасности (СБ) ООН, не будет способствовать улучшению ситуации в анклаве в случае его принятия. Такое мнение выразил представитель палестинского движения ХАМАС Хазем Касем.

"Поправки и основные положения проекта резолюции США не направлены на стабилизацию ситуации в Газе", - заявил он телеканалу Al Jazeera. По мнению Касема, альтернативой американской резолюции станет документ, который "укрепит режим прекращения огня и [позволит сформировать] международные миротворческие силы в секторе Газа".

Как отметил представитель ХАМАС, движение настаивает на том, чтобы члены СБ ООН приняли резолюцию, которая "предотвратит агрессию" Израиля в отношении сектора Газа, Западного берега реки Иордан и Иерусалима, а также обеспечит право палестинского народа на самоопределение.

17 ноября Совет Безопасности проголосует по подготовленному США проекту резолюции по сектору Газа. Как сообщило ранее американское постпредство при ООН, документ включает положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без ХАМАС".

В пятницу постоянное представительство России при ООН проинформировало, что РФ была вынуждена подготовить альтернативный проект резолюции по Газе, который предусматривает поручение генеральному секретарю всемирной организации подготовить доклад Совету Безопасности с опциями по выполнению соответствующих положений плана президента США Дональда Трампа. В дипмиссии также подчеркнули, что ключевое значение имеет сохранение наработанной за долгие десятилетия международно-правовой базы по ближневосточному урегулированию на основе формулы "двух государств".