США заявили об уничтожении очередного судна наркоторговцев в Тихом океане

Убиты три наркотеррориста, сообщило Южное командование американских ВС

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Американские военные по приказу главы Пентагона Пита Хегсета уничтожили в водах Тихого океана очередное судно, использовавшееся, по утверждению США, для перевозки наркотиков. Об этом сообщило Южное командование Вооруженных сил США.

Читайте также

"Дипломатия канонерок" по Трампу. Повторит ли Венесуэла судьбу Панамы 1989 года

Хегсет ранее объявил о начале операции "Южное копье" (Southern spear) по борьбе с наркокартелями. "По приказу военного министра Пита Хегсета объединенная оперативная группа [операции] "Южное копье" осуществила смертоносный кинетический удар по судну, использовавшемуся террористической организацией. Разведка подтвердила, что судно было задействовано в перевозке наркотиков, - говорится в сообщении командования в X. - Три наркотеррориста, находившиеся на борту судна, были убиты. Судно перевозило наркотики в восточной части Тихого океана, удар был нанесен в международных водах".

Согласно подсчетам CNN, ВС США за последние месяцы уничтожили у побережья Латинской Америки 21 катер под предлогом борьбы с контрабандой наркотиков, в результате чего погибли 83 человека. После одного из этих ударов президент Колумбии Густаво Петро заявил, что в результате американской операции погиб не торговец наркотиками, а рыбак из его страны.