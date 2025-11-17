Трамп заявил, что жизни законодателя США Тейлор-Грин ничего не угрожает

Американский лидер подчеркнул, что его критика не повлияет на безопасность члена Палаты представителей Конгресса

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его критика в адрес члена Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка, от штата Джорджия) не ставит жизнь законодателя под угрозу.

Ранее 16 ноября Тейлор-Грин в интервью телеканалу CNN заявила, что слова Трампа о том, что она "предатель" может "радикализировать людей" и поставить ее жизнь под угрозу. Она также выразила надежду, что в конечном счете они с Трампом смогут урегулировать свои разногласия. "Не думаю, что ее жизнь в опасности. Честно говоря, не думаю, что кому-то до нее есть дело", - сказал американский лидер в воскресенье во время общения с журналистами перед вылетом в Вашингтон из штата Флорида.

Глава Белого дома в ходе ответа на вопрос вновь использовал слово "предатель" в отношении Грин.

Трамп 15 ноября сообщил в Truth Social, что больше не станет поддерживать на выборах Тейлор-Грин, которая в течение долгого времени считалась одним из его ближайших соратников в Конгрессе. Трамп посетовал на то, что она "жалуется, жалуется, жалуется" на принятые им решения в политической сфере. Тейлор-Грин ранее, в частности, отмечала, что Трамп слишком много внимания уделяет внешнеполитическим вопросам в ущерб внутриполитическим.

Законодатель, которая последовательно выступает против дальнейшей военной помощи США Украине, опубликовала в X ответ на заявление Трампа. Она выразила уверенность в том, что главной причиной критики со стороны американского лидера стали ее призывы опубликовать все имеющиеся у властей США материалы, которые касаются дела финансиста Джеффри Эпштейна, уличенного в растлении несовершеннолетних.