Эксперт Шостак: влияние шатдауна в США будет ощущаться еще несколько месяцев

Достигнутая президентом США Дональдом Трампом договоренность с Конгрессом фактически является лишь отсрочкой проблем, считает инвестор

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /Корр. ТАСС Денис Акишев/. Директор американской инвестиционной компании Navigator Principal Investors Кайл Шостак считает, что последствия временной приостановки финансирования американского правительства (шатдауна) будут ощущаться еще по меньшей мере несколько месяцев.

"Учитывая, что достигнутые в Конгрессе США договоренности касаются всего лишь 10% от выделяемого федеральным структурам общего ежегодного бюджета в $1,8 трлн, все остальное финансирование пока будет осуществляться на временной основе до конца января следующего года. То есть практически достигнутая договоренность является не чем иным, как всего лишь временной отсрочкой. Основные бюджетные сражения еще предстоят, а влияние шатдауна будет ощущаться еще как минимум несколько месяцев", - сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

По оценкам Шостака, вследствие вызванных шатдауном перебоев в авиасообщении и финансировании социальных программ даже в случае роста ВВП США на 2,2% в первом квартале следующего года "примерно $11 млрд ВВП уже потеряны для экономики безвозвратно". Помимо этого, указал инвестор, из-за того, что в период приостановки финансирования американской администрации не публиковалась экономическая статистика, Федеральная резервная система (ФРС) США "может воздержаться от намеченного на декабрь этого года снижения ключевой ставки до полного прояснения реального положения вещей".

Шатдаун также привел к повышенной волатильности на мировых рынках, при этом сильнее всего его негативный эффект ощутили мировые экспортеры продукции. "Машиностроители Германии, производители электроники в Японии, сельскохозяйственные экспортеры Бразилии и поставщики редкоземельных металлов в Китае сильно зависят от регуляторных одобрений соответствующих американских органов, экспортного лицензирования, проверок сельхозпродукции, сертифицирования, логистических согласований и прочего. Учитывая, что правительственные органы таких решений не принимали, это напрямую отразилось на сроках товарных поставок и взаимных расчетах", - отметил Шостак.

Вместе с тем, констатировал инвестор, "на экономику России американский шатдаун имел практически нулевой эффект" из-за незначительных объемов торговли между странами. "Также не пострадал курс рубля благодаря закупкам валюты ЦБ России. То есть американский шатдаун российская экономика на себе практически не ощутила. Однако вся драма может повторится и, скорее всего, вновь станет актуальна в конце января, когда истекут сроки достигнутых договоренностей", - заключил он.

О шатдауне

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь 1 октября в связи с отсутствием финансирования из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно ряда статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они обвиняли друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях. Президент США Дональд Трамп вечером 12 ноября подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно. Таким образом, рекордный в истории США шатдаун был преодолен на 43-й день.