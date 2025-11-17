Орбан заявил, что Венгрия не согласится на предложение забрать Закарпатье

Опыт немцев показывает, что погружаться в такую авантюру не стоит, заявил премьер-министр страны

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Венгрия откажется от возможности включить в состав страны Закарпатье на западе Украины, если такое предложение поступит. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, отвечая на вопрос генерального директора германской медиагруппы Axel Springer Матиасом Дёпфнером в его программе на YouTube.

"Вы, немцы, уже пытались на других территориях, и в итоге мы проиграли. Так что опыт подсказывает, что не стоит погружаться в эту авантюру", - сказал Орбан.

Будапешт уже давно обвиняет Киев в нарушении прав венгерского меньшинства в Закарпатье, в частности их права на использование родного языка в сфере культуры и образования. Правительство Венгрии неоднократно предупреждало, что не допустит вступления Украины в Евросоюз до тех пор, пока эти проблемы не будут решены.