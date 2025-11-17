Politico: в ОАЭ отрицают поставки оружия воюющим сторонам в Судане

Посол Судана в Бельгии и ЕС Абдельбаги Кабейр заявил, что ОАЭ поставляют оружие участникам гражданской войны в африканской стране, покупая его у Евросоюза, отметило издание

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Власти ОАЭ "категорически отвергают" обвинения в поставках оружия движению "Силы быстрого реагирования" (СБР) в Судане. Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на представителя ОАЭ.

Ранее Судан объявил Объединенные Арабские Эмираты государством-агрессором и разорвал дипломатические отношения из-за поддержки СБР. Суданский генерал Ясир аль-Атта обвинял ОАЭ в попытках превратить Судан в центр конфликта в Африке с целью получения доступа к природным ресурсам. Он отмечал, что ОАЭ якобы финансирует СБР и наемников, поставляет им оружие, оказывает влияние на международные организации и подкупает лояльность лидеров других государств.

"Нет никаких подтверждений тому, что ОАЭ оказывали какую-либо поддержку "Силам быстрого реагирования" или были каким-либо образом вовлечены в конфликт", - сказал неназванный эмиратский чиновник. Представитель арабской страны добавил, что "в ОАЭ действует всеобъемлющий строгий режим экспортного контроля в соответствии с <...> обязательствами по международному праву, в том числе в отношении контроля над вооружениями".

Посол Судана в Бельгии и ЕС Абдельбаги Кабейр в свою очередь заявил Politico, что ОАЭ поставляют оружие участникам гражданской войны в африканской стране, покупая его у стран Евросоюза. По его словам, "ЕС должен ставить моральные принципы выше торгового баланса", из-за этого сообщество оказывается в "очень неприятной ситуации". Он призвал ЕС "использовать дипломатический вес", чтобы Эмираты "прекратили поставки оружия СБР". Кабейр выразил надежду, что Евросоюз "как можно скорее" снимет санкции с армии Судана, это открыло бы путь "для более конструктивного взаимодействия с ЕС".

Представитель ЕК Анвар аль-Ануни в комментарии Politico сообщил, что ЕС "будет использовать дипломатические инструменты, в том числе ограничительные меры, для поиска мирного решения" конфликта в Судане.

О ситуации в Судане

Ситуация в Судане обострилась в апреле 2023 года из-за разногласий между председателем Суверенного совета, командующим армией Абдель Фаттахом аль-Бурханом и главой СБР Мухаммедом Хамданом Дагало. Начавшиеся в Хартуме столкновения быстро распространились на другие районы страны. В результате конфликта, по оценкам экспертов, погибли не менее 40 тысяч человек, около 12 млн суданцев были вынуждены покинуть свои дома, многие из них оказались на грани голода. В настоящее время наиболее сложная обстановка наблюдается в регионах Дарфур и Кордофан, которые по большей части контролируются СБР.

В конце октября "Силы быстрого реагирования" захватили город Эль-Фашер, находившийся в осаде около полутора лет. По данным международных гуманитарных и правозащитных организаций, атака сопровождалась массовыми убийствами мирных жителей, в том числе на этнической почве, пытками, надругательствами и другими преступлениями. Международная организация по миграции утверждает, что чуть более чем за неделю город покинули более 80 тыс. человек.