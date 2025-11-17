Орбан назвал примитивным мнение, что он является "троянским конем" Путина

Как считает венгерский премьер, вооруженный конфликт на Украине завершится в обозримой перспективе, так как российский президент заинтересован в установлении мира

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан охарактеризовал утверждение, что он выступает в роли "троянского коня" президента РФ Владимира Путина, как "наивное и примитивное".

"Вы знаете, утверждение о "троянском коне" очень наивно и примитивно. Так что, если у вас нет весомой аргументации, чтобы обсуждать войну, давайте скажем, что у этого человека отличное от моего мнение, значит, он является "троянским конем" Путина. Это очень примитивно", - сказал Орбан, отвечая на вопрос генерального директора германской медиагруппы Axel Springer Матиаса Дёпфнера в его программе, вышедшей в субботу вечером на платформе YouTube.

Как считает венгерский премьер, вооруженный конфликт на Украине завершится в обозримой перспективе, так как Путин заинтересован в установлении мира. Орбан также отметил, что странам НАТО не следует опасаться нападения РФ.