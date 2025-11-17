A haber назвал возможную причину катастрофы С-130 в Грузии

К крушению мог привести поочередный отказ двух двигателей

АНКАРА, 17 ноября. /ТАСС/. Причиной катастрофы разбившегося в Грузии самолета С-130 ВВС Турции мог стать поочередный отказ двух двигателей. Кроме того, как сообщает телеканал A haber со ссылкой на Минобороны республики, версии о попадании ракеты или удара беспилотника не получили пока фактических подтверждений.

Предполагается, что в ходе полета один из двигателей внезапно перестал работать, а винт продолжил вращение в набегающем потоке воздуха, раскрутившись до неконтролируемых значений. Это затруднило управление самолетом. Через некоторое время после этого отказал один из двигателей на другом крыле из-за сбоя в системе поддержания давления масла. Этот мотор в итоге развалился из-за вибрации.

Оторвавшиеся части двигателя, как считается, повредили фюзеляж и системы рулевого управления. Это в итоге привело к отделению в воздухе хвостовой части и кабины самолета. При этом считается, что аварийная ситуация возникла настолько быстро, что у пилотов не хватило времени подать сигнал бедствия, поскольку они в срочном порядке пытались стабилизировать самолет.

Телеканал отмечает, что продолжается изучение записей бортовых самописцев С-130, которые доставлены специалистам в Турцию. В дальнейшем эти и другие данные о катастрофе также будут направлены производителю самолета - компании Lockheed Martin. Ее специалисты смоделируют катастрофу, воссоздадут ситуацию, приведшую к разрушению воздушного судна, изучат обстоятельства и вероятные причины произошедшего.

A haber со ссылкой на Минобороны Турции сообщает, что версии о внешнем вмешательстве, попадании ракеты или ударе беспилотника по С-130 не получили фактических подтверждений. На обломках фюзеляжа пока не было найдено пробоев или следов горения взрывчатых веществ, которые могли бы указать на эти версии случившегося.