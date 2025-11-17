Politico: тарифы Трампа вызвали рост издержек для компаний США

Самые различные предприятия, по данным издания, "с трудом соблюдают "византийский" тарифный режим американского президента

НЬЮ-ЙОРК, 17 ноября. /ТАСС/. Невероятно сложная система импортных тарифов администрации президента США Дональда Трампа приводит к росту затрат американских компаний, создает множество проблем для их руководства. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Самые различные компании, по данным издания, "с трудом соблюдают "византийский" тарифный режим американского президента, что оборачивается ростом издержек и сводит на нет для некоторых выгоды от снижения корпоративного налога, одобренного республиканцами в начале года". Произошла замена 10-летней системы тарифного кодекса США с одинаковыми пошлинами почти для всех стран на значительно более сложную со множеством различных тарифных ставок в зависимости от происхождения импортируемых товаров.

По словам Гэри Шапиро, главы Ассоциации потребительских технологий (CTA), объединяющей 1,3 тыс. компаний, включая Amazon, Walmart и AMD, нынешний год стал "изнурительным для большинства руководителей компаний в стране". Просто колоссальной оказалась, по его словам, "продолжительность вложенного в это рабочего времени". "Все опросы глав компаний показывают, что это их самая большая проблема", - добавил Шапиро.

Умножение торговых правил и угроза ужесточения контроля вынудили многие компании увеличить штат сотрудников и потратить дополнительно десятки миллионов долларов, чтобы выполнить требования Трампа. Затраченное время и расходы в сочетании с десятками миллиардов долларов более высоких пошлин, которые компании ежемесячно платят за импорт товаров, представляют собой "огромное бремя для отрасли", говорится в публикации.

Как видно из недавнего опроса аудиторской фирмы KPMG, 89% руководителей компаний ожидают значительного влияния тарифов на эффективность и деятельность их бизнеса в течение следующих трех лет, а 86% заявили, что планируют отреагировать по мере необходимости повышением цен на свои товары и услуги.

Особенно подавленное настроение, по утверждению Politico, у владельцев малого бизнеса. "Мы больше не инвестируем в продуктовые инновации, не вкладываемся в новых сотрудников, не инвестируем в рост, а просто тратим деньги, пытаясь удержаться на плаву", - заявила Кэсси Абель, основатель и генеральный директор Wild Rye, компании из Айдахо, которая продает женскую верхнюю одежду.