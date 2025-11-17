В Грузии упразднят созданную при Саакашвили временную администрацию Южной Осетии

По словам спикера парламента Шалвы Папуашвили, "никакой Южной Осетии нет в грузинском политическом или правовом пространстве"

ТБИЛИСИ, 17 ноября. /ТАСС/. Правительство Грузии решило упразднить временную администрацию Южной Осетии, созданную при экс-президенте Михаиле Саакашвили. Об этом заявил спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"На фоне того, как Грузия долгие годы работает над усилением политики непризнания [независимости Абхазии и Южной Осетии], использование термина Южная Осетия, пусть и косвенное, Национальным движением (партия Саакашвили - прим. ТАСС), было предательством конституции и национальных интересов. Никакой Южной Осетии нет в грузинском политическом или правовом пространстве. Поэтому в результате консультаций с правительством мы приняли решение упразднить администрацию административно-территориальной единицы, созданной на территории бывшего автономного округа Южная Осетия", - заявил Папуашвили на брифинге.