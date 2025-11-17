AP: Помпео вошел в совет связанной с Миндичем компании, производящей ракеты

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех пояснила, что решение призвано укрепить международную репутацию компании и гарантировать соблюдение самых четких и высоких корпоративных стандартов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Украинская компания Fire Point, заявленная как производитель якобы новой украинской ракеты "Фламинго" и связываемая с "кошельком Владимира Зеленского" Тимуром Миндичем, создала консультативный совет и назначила его членом экс-госсекретаря США Майка Помпео. Об этом сообщает агентство Associated Press (AP) со ссылкой на руководство компании.

Главный технический директор Fire Point Ирина Терех пояснила, что решение призвано укрепить международную репутацию компании и гарантировать соблюдение самых четких и высоких корпоративных стандартов. В совет директоров войдут еще три человека. Кроме того, Fire Point открывает новый завод в Дании и привлекает к работе видных деятелей отрасли. Компания также намерена расширить производство, включив в него проверенные в боевых условиях крылатые ракеты, и планирует более чем удвоить текущие мощности.

Общество по-прежнему следит за компанией в контексте продолжающегося расследования масштабной коррупционной схемы на Украине, отмечает Associated Press. Руководство Fire Point утверждает, что действует в соответствии со строгими протоколами военного положения и им "нечего скрывать". Критики, однако, ставят под сомнение непрозрачность происхождения компании и монополию на ее контракты с министерством обороны, указывая на предполагаемые связи с Миндичем.

Терех сообщила, что Fire Point поручила крупной международной компании провести независимый аудит ценообразования и производства, чтобы развеять опасения. Расследование, начатое антикоррупционными организациями год назад, все еще продолжается, добавила она.

После публикации первых материалов по хищениям в "Энергоатоме" в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) сообщили, что коррупционная группа Миндича могла действовать и в оборонной сфере. В свою очередь в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) заявили, что Миндич вмешивался в сферу обороны через "осуществление влияния" на бывшего в тот момент министром обороны нынешнего секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова.

Возникала ранее фамилия Миндича и в связи с оборонными закупками. В конце августа в украинских СМИ появилась информация о возможной связи бизнесмена с компанией Fire Point. Сообщалось, что у детективов НАБУ появились вопросы о ценообразовании при формировании госконтрактов с этой компанией. Журналисты обращали внимание, что этот производитель дронов был одним из крупнейших, если не самым крупным, получателем бюджетных средств украинского министерства обороны на беспилотники.