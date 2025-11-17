Bild: в блоке ХДС/ХСС начали обсуждать сценарии распада правящей коалиции c СДПГ

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. В консервативном блоке Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) растет недовольство младшим партнером по коалиции - Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Как пишет газета Bild со ссылкой на источники, консерваторы уже начали прокручивать различные сценарии развития ситуации, если правящий альянс распадется до 2029 года.

При этом в ХДС/ХСС не исключают возможности создания правительства меньшинства. Некоторые консерваторы считают, что если до конца ноября удастся принять бюджет на следующий год, то следует ужесточить тон по отношению к социал-демократам. Ведь в таком случае финансирование ключевых проектов как минимум на 2026 год будет обеспечено.

По информации Bild, все больше депутатов фракции ХДС/ ХСС в Бундестаге считают, что коалиция распадется до окончания легислатурного периода. "Мне не хватает фантазии, чтобы представить себе, что это [коалиция] будет хорошо работать до 2029 года", - признался изданию влиятельный политик ХДС, пожелавший сохранить анонимность. Газета отмечает, что распад коалиции может произойти уже в течение ближайших месяцев.

У ХДС/ХСС в Бундестаге 208 из 630 мест. При распаде коалиции пришлось бы при рассмотрении каждого нового законопроекта вести переговоры с другими фракциями. Но и СДПГ, "Зеленые" и Левая партия также не смогли бы оказывать существенного влияния на канцлера Фридриха Мерца, так как для продвижения их инициатив так или иначе нужны были бы голоса "Альтернативы для Германии" (АдГ), а сотрудничество с ней считается табу.

Источники Bild в ХДС/ХСС заявили, что правительство с СДПГ лишь способствует укреплению позиций АдГ. Пока Мерц не намерен отказываться от поиска компромиссов с социал-демократами, однако курс на сохранение нынешней коалиции во что бы то ни стало грозит привести к потере поддержки в собственной фракции. Ранее несколько месяцев ХДС/ХСС и СДПГ не могли договориться по законопроекту о военной службе, сейчас разногласия возникли по пенсионной и налоговой реформам. Некоторые наблюдатели считают, что будущее коалиции может решиться после земельных выборов в Рейнланд-Пфальце 22 марта 2026 года.