Euractiv: ЕК заподозрили в использовании ИИ при подготовке ответов на запросы

По данным портала, поводом стал запрос о первоисточниках, на которые опиралась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая, что искусственный интеллект достигнет паритета с человеческим уже в 2026 году

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Ирландская правозащитная организация подала жалобу европейскому омбудсмену, обвинив Еврокомиссию в использовании системы искусственного интеллекта ChatGPT при подготовке официального ответа на запрос о документах. Как пишет портал Euractiv, аппарат омбудсмена все еще рассматривает вопрос о начале официального расследования.

Поводом для обращения ирландских правозащитников стал запрос о первоисточниках, на которые опиралась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, заявившая в недавнем выступлении, что искусственный интеллект достигнет паритета с человеческим интеллектом уже в 2026 году. В организации утверждают, что данные направленного им документа указывают на участие генеративного ИИ при его подготовке, несмотря на действующие внутренние рекомендации Еврокомиссии, запрещающие использование подобных инструментов в публичных материалах.

По данным Euractiv, представитель Еврокомиссии, комментируя ситуацию, отметил, что соответствующие руководящие принципы носят внутренний характер и отказался уточнять, применялись ли средства ИИ при подготовке ответа.