Эксперт Цзинь: США откажутся от Тайваня после переноса производства чипов TSMC
ШАНХАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Тайвань может потерять ценность для американских властей после переноса мощностей производителя чипов TSMC в США. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.
"США, скорее всего, откажутся от Тайваня, сейчас им жалко расставаться с TSMC, поскольку чипы для них сейчас слишком важны", - сказал профессор-американист в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах. "Если США действительно уведут TSMC, они могут посчитать, что Тайвань больше не представляет ценности, <...> думаю, такая вероятность довольно высока", - добавил Цзинь Цаньжун.
По его словам, США, не имея возможности самостоятельно разрабатывать высококлассные чипы, "прибегли к их воровству, превратив TSMC в американскую компанию". Профессор призвал тайваньцев осознать, что "на США нельзя полагаться". "США могут в любой момент бросить Тайвань, в то время как мощь материкового Китая огромна", - отметил эксперт.
Цзинь Цаньжун считает, что Соединенные Штаты являются основной силой, оказывающей влияние извне на тайваньский вопрос. "Другие страны - просто шутка, это группа поддержки, не имеющая в действительности большого значения, включая Японию, чья роль также ограничена", - сказал эксперт. Он указал, что у Японии нет самостоятельной военной системы, "она является лишь приложением к Соединенным Штатам". "Без участия США одностороннее вмешательство Японии практически бессмысленно, что касается Индии и Филиппин, то они только подливают масла в огонь и вызывают раздражение, не оказывая существенного влияния", - сказал Цзинь Цаньжун.
Ранее компания TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, сообщила, что инвестирует дополнительно $100 млрд в течение следующих четырех лет в расширение своих мощностей по производству полупроводников в США. Предполагается, что компания построит на американской территории три новых завода по производству микросхем, два передовых предприятия по их упаковке и научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр.
Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.