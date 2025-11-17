Эксперт Цзинь: США откажутся от Тайваня после переноса производства чипов TSMC

Замдиректора Института международных исследований при Китайском народном университете считает, что Соединенные Штаты являются основной силой, оказывающей влияние извне на тайваньский вопрос

ШАНХАЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Тайвань может потерять ценность для американских властей после переноса мощностей производителя чипов TSMC в США. Такое мнение выразил заместитель директора Института международных исследований при Китайском народном университете Цзинь Цаньжун.

"США, скорее всего, откажутся от Тайваня, сейчас им жалко расставаться с TSMC, поскольку чипы для них сейчас слишком важны", - сказал профессор-американист в программе "Круглый стол двух берегов Тайваньского пролива", транслируемой на китайских стриминговых платформах. "Если США действительно уведут TSMC, они могут посчитать, что Тайвань больше не представляет ценности, <...> думаю, такая вероятность довольно высока", - добавил Цзинь Цаньжун.

По его словам, США, не имея возможности самостоятельно разрабатывать высококлассные чипы, "прибегли к их воровству, превратив TSMC в американскую компанию". Профессор призвал тайваньцев осознать, что "на США нельзя полагаться". "США могут в любой момент бросить Тайвань, в то время как мощь материкового Китая огромна", - отметил эксперт.

Цзинь Цаньжун считает, что Соединенные Штаты являются основной силой, оказывающей влияние извне на тайваньский вопрос. "Другие страны - просто шутка, это группа поддержки, не имеющая в действительности большого значения, включая Японию, чья роль также ограничена", - сказал эксперт. Он указал, что у Японии нет самостоятельной военной системы, "она является лишь приложением к Соединенным Штатам". "Без участия США одностороннее вмешательство Японии практически бессмысленно, что касается Индии и Филиппин, то они только подливают масла в огонь и вызывают раздражение, не оказывая существенного влияния", - сказал Цзинь Цаньжун.

Ранее компания TSMC, крупнейший производитель чипов в мире, сообщила, что инвестирует дополнительно $100 млрд в течение следующих четырех лет в расширение своих мощностей по производству полупроводников в США. Предполагается, что компания построит на американской территории три новых завода по производству микросхем, два передовых предприятия по их упаковке и научно-исследовательский и опытно-конструкторский центр.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда на остров бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. С тех пор остров сохраняет флаг и некоторые другие атрибуты прежней Китайской Республики, существовавшей на материке до прихода к власти коммунистов. Согласно официальной позиции Пекина, поддерживаемой большинством стран, включая Россию, Тайвань - это один из регионов КНР. Признавая политику "одного Китая", Соединенные Штаты продолжают поддерживать контакты с тайбэйской администрацией и поставляют острову вооружения.