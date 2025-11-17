Экс-премьер Польши: в скандале с Миндичем Варшава выставила себя на посмешище

Лешек Миллер допустил соучастие польских властей в украинском коррупционном скандале

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Польши (2001-2004) Лешек Миллер считает, что страна выставила себя на посмешище в коррупционном скандале с украинским бизнесменом Тимуром Миндичем. Экс-премьер комментировал тот факт, что Миндич вылетел в Израиль с польской территории.

"Польское государство выставило себя на посмешище - и это добровольно", - сказал политик в интервью интернет-порталу dorzeczy.pl. "Человек, подозреваемый в участии в краже десятков миллионов долларов (Миндич - прим. ТАСС), приезжает в Польшу, ночует в сердце Варшавы, проходит проверку в нашем аэропорту и улетает в Израиль без малейших препятствий", - сообщил Миллер. "Никто не задает вопросов, все ведут себя так, будто ничего не произошло", - добавил он.

По мнению политика, Польша могла получить просьбу украинских властей "обеспечить безопасный транзитный коридор для того, чье исчезновение для Киева политически очень выгодно". Если это так, то следует говорить не о наивности польских властей, а об их "соучастии в самом большом коррупционном скандале на Украине", полагает экс-премьер.

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Александру Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны. По данным следствия, было отмыто около $100 млн.