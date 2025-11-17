Лукашенко: Минск не относится плохо к литовцам и латышам

Необходимо сохранить добрые отношения с соседями, отметил президент Белоруссии

МИНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Белоруссия никогда не относилась плохо ни к литовцам, ни к латышам, необходимо сохранить добрые отношения с соседями. Об этом президент Белоруссии Александр Лукашенко сказал на встрече в Минске с губернатором Ростовской области Юрием Слюсарем.

"И мы никогда плохо ни к полякам, ни к литовцам, ни к латышам не относились. Это наши соседи. Куда тут деваться? Да, они сегодня управляются извне", - сказал он.

"Жизнь заставит - придут к власти другие люди, которые будут видеть интересы в Беларуси и в России, как это было раньше", - добавил Лукашенко. "Зачем было терять эти рынки, зачем было терять такие добрые отношения?" - задался вопросом президент.

Во вторник представители Литвы и Белоруссии намерены провести на техническом уровне переговоры о пограничном урегулировании, сообщил ранее советник президента балтийской республики по национальной безопасности Дейвидас Матулёнис.

Литва 29 октября в одностороннем порядке на месяц закрыла границу с Белоруссией якобы для борьбы с воздушной контрабандой табачной продукции. В ответ Минск прекратил пропуск через границу литовских фур и распорядился поставить их на платные стоянки. В результате в Белоруссии застряли свыше 1 тыс. литовских грузовиков.