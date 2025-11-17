ЕК после СВО хочет разместить украинских военных у границ России

Это необходимо для передачи военным боевого опыта, подчеркнул еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Еврокомиссар по обороне литовец Андрюс Кубилюс выступил с предложением после завершения конфликта на Украине развернуть "украинские батальоны" в приграничных с Россией странах ЕС, начиная с Литвы, для передачи им боевого опыта. Об этом он заявил на конференции в Литве, его речь распространила пресс-служба Еврокомиссии.

"Было бы хорошо, если бы имеющая боевой опыт украинская армия после того, как на Украине будет установлен мир, была бы готова присутствовать во всех странах приграничного региона, начиная с Прибалтики, в первую очередь - с Литвы. Они будут там бок о бок с немецкой бригадой и американскими силами на ротации как дополнительная гарантия евробезопасности", - заявил он, вновь повторив тезис ЕК, что якобы Россия "намерена напасть" на Европу через 4-5 лет.