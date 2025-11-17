Президент Румынии признал падение уровня жизни в стране

Никушор Дан отметил, что меры жесткой экономии правительства оправданы, так как иначе инфляция могла бы достичь 20-30%

Редакция сайта ТАСС

БУХАРЕСТ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Румынии Никушор Дан признал, что граждане его страны живут хуже, чем полгода назад.

"Мы должны совершенно четко заявить, что румыны сейчас живут хуже, чем, скажем, полгода назад. <...> Тот факт, что у нас инфляция составляет 10%, означает, что каждый румын покупает на 10% меньше, чем мог бы", - сказал он в интервью телеканалу Romania TV.

Глава государства добавил, что меры жесткой экономии правительства оправданы, так как иначе инфляция могла бы достичь 20-30%. При этом он отметил, что некоторые экономические меры "можно было бы реализовать по-другому".

Правительство Румынии ранее сообщало, что намерено принять три пакета мер жесткой экономии для сокращения рекордного в ЕС дефицита бюджета, который в 2024 году составил 9,3% ВВП. Первый пакет, принятый парламентом 7 июля, включает повышение НДС и акцизов, отмену субсидий и надбавок, замораживание зарплат и пенсий. Второй, одобренный 1 сентября, предусматривает реформу местной администрации, системы здравоохранения, государственных компаний и специальных (повышенных) пенсий судей и прокуроров. Третий пакет, как ожидается, будет направлен на реформу центральной администрации.