Посол КНР указал на перспективы взаимодействия Пекина и Москвы

Чжан Ханьхуэй отметил, что вклад в развитие сотрудничества РФ и Китая могут внести и представители молодого поколения

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Китайско-российские отношения находятся в беспрецедентном расцвете, перед Китаем и РФ открываются грандиозные перспективы взаимодействия, вклад в которое могут внести представители молодого поколения. Об этом заявил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй в поздравлении участникам Всероссийского слета активистов "Молодой гвардии "Единой России" (МГЕР), посвященного 20-летию молодежного крыла партии. Текст зачитал советник-посланник посольства Китая в РФ Лю Жуй.

"Все мы являемся свидетелями беспрецедентного расцвета всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия Китая и России в новую эпоху. Ваша организация служит примером для молодого поколения, демонстрируя ответственность за сохранение вечной дружбы между нашими государствами. Под мудрым руководством председателя [КНР] Си Цзиньпина и президента [России] Владимира Путина перед нами открываются грандиозные перспективы взаимодействия, - отметил посол. - Верим, что под вашим руководством новое поколение россиян внесет неоценимый вклад в укрепление китайско-российской дружбы".

"Ваш опыт патриотического воспитания и молодежной политики важен для развития сотрудничества наших стран. Верим, что очередной созидательный этап начнется именно с сегодняшнего съезда", - подчеркнул Чжан Ханьхуэй.