Глава НАБУ заявил о проблемах с отслеживанием средств при закупках в обороне

Как отметил Семен Кривонос, для отслеживания всех подозрительных переводов понадобится помощь Службы финансового мониторинга Украины

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семен Кривонос сообщил о проблемах с отслеживанием движения денежных средств и транзакций при закупках в оборонном секторе Украины.

"Мы уже видим соответствующие проблемы с отслеживанием денег, предназначенных на оборонные закупки. Они появились с февраля, когда мы стали их активно отслеживать", - сказал он заседании Временной специальной комиссии по вопросам экономической безопасности Верховной рады. Как отметил Кривонос, для отслеживания всех подозрительных переводов антикоррупционному бюро понадобится помощь Службы финансового мониторинга Украины, куда уже направлены соответствующие запросы.

По словам главы НАБУ, после обнародования записей разговоров высших должностных лиц Украины, замешанных в коррупционном деле, таких запросов станет еще больше. Они будут касаться отдельных фигурантов коррупционного дела, в том числе Тимура Миндича, бизнесмена Александра Цукермана и других участников преступных схем. "Вопрос не в публикации конкретных разговоров, а в установлении всех обстоятельств правонарушений", - пояснил глава НАБУ Кривонос.

Ранее антикоррупционные ведомства Украины уже отмечали, что группа Миндича могла действовать не только в энергетической, но и в оборонной сфере. В связи с этим издание Politico со ссылкой на источники, близкие к коррупционному расследованию, сообщало, что обыски вскоре могут пройти в Минобороны Украины.

Дело Миндича

10 ноября независимые от офиса Владимира Зеленского НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас". Прошли обыски у Миндича, которого следствие называет координатором масштабной коррупционной схемы, где были задействованы бывшие и действующие министры, а также у ныне отстраненного от исполнения обязанностей министра юстиции Германа Галущенко, который на момент расследуемых событий занимал пост министра энергетики, и в компании "Энергоатом". Затем НАБУ начало публиковать первые фрагменты разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы.

Обвинения были предъявлены Миндичу, бывшему советнику министра энергетики Игорю Миронюку, исполнительному директору по безопасности "Энергоатома" Дмитрию Басову, бизнесменам Цукерману и Игорю Фурсенко, а также Лесе Устименко и Людмиле Зориной. Последние трое работали в так называемом бэк-офисе, который занимался операциями по отмыванию средств. Кроме того, обвинение по данному делу было предъявлено и бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. Миндич за несколько часов до обысков выехал из страны.