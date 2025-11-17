В Ливане заявили об угрозах Израиля ударить по Айтаруну

Командование ливанской армии осудило непрекращающиеся агрессивные действия еврейского государства в южных районах страны

БЕЙРУТ, 17 ноября. /ТАСС/. Ливанская армия предупредила муниципалитет города Айтарун о готовящемся израильском ударе по нескольким районам в этом населенном пункте. В заявлении командования ВС республики, размещенном в X, указывается, что информация о предстоящей атаке поступила от комитета по наблюдению за прекращением огня на ливано-израильской границе.

"Израиль угрожает нанести удар по Айтаруну, в этой связи проводится эвакуация жителей из центральной части города, закрыты все местные школы и учреждения", - говорится в тексте.

О времени, когда последует авианалет на предполагаемые объекты шиитской организации "Хезболлах", сведений не приводится.

Командование ливанской армии осудило непрекращающиеся агрессивные действия Израиля в южных районах страны. В заявлении отмечается, что продолжение этих нападений препятствует завершению развертывания ливанских ВС на южной границе в соответствии с соглашением о перемирии от 27 ноября 2024 года.