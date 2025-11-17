Макрон и Зеленский подписали документ о военной помощи

Украина ожидает от Франции 100 самолетов Rafale, заявил Владимир Зеленский

Владимир Зеленский и президент Франции Эмманюэль Макрон © Eliot Blondet/ ABACAPRESS.COM via Reuters Connect

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон и Владимир Зеленский подписали соглашение об оказании военной помощи Киеву. Трансляцию вел телеканал LCI.

Детали документа не раскрываются, однако, по данным канала, соглашение касается поставок французских истребителей Rafale для украинской армии.

Как заявил Зеленский телеканалу, Киев рассчитывает получить от Франции "100 истребителей Rafale".

Подписание прошло на авиабазе Виллакубле, расположенной в Парижском регионе.

Покинув авиабазу, Макрон и Зеленский направились в военный штаб так называемой коалиции желающих, созданной Парижем и Лондоном в целях формирования воинского контингента для отправки на Украину после завершения конфликта.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость РФ и не изменит ход специальной военной операции.