На Филиппинах 650 тыс. человек приняли участие в митинге против коррупции

Безопасность обеспечивают более 16 тыс. полицейских, сообщила газета Inquirer

БАНГКОК, 17 ноября. /ТАСС/. Митинг против коррупции при реализации инфраструктурных проектов в столице Филиппин Маниле за первый день собрал 650 тыс. участников, на второй день акции на улицы вышли более 300 тыс. человек. Об этом сообщила газета Inquirer со ссылкой на данные столичной полиции.

По ее информации, число участников в первый день митинга, 16 ноября, достигло 650 тыс. Газета отмечает, что многие из них ночевали в палатках прямо на месте проведения акции. Согласно сообщению властей, по состоянию на 16:00 понедельника по местному времени (11:00 мск) митингующих было уже около 300 тыс. человек. Безопасность обеспечивают более 16 тыс. полицейских.

Митинг против коррупции в государственных инфраструктурных проектах в Маниле будет продолжаться по 18 ноября. Организаторы и участники акции призывают к прозрачности в расследовании коррупционного скандала в проектах по борьбе с наводнениями в стране и требуют привлечь к ответственности виновных в хищениях средств. Пока власти Манилы не сообщали об инцидентах с пострадавшими. Митинг проходит мирно, отметили в полиции.

В конце сентября на Филиппинах уже проходила акция протеста под названием "Марш триллиона песо". Ее инициировали общественные активисты на фоне выявления хищений из фонда по борьбе с наводнениями в стране. В протестах, по оценкам властей, приняли участие порядка 49 тыс. человек. Пострадали по меньшей мере 95 полицейских. В МВД сообщили, что в ходе протестов полиция задержала 216 человек.

Ранее министр финансов страны Ральф Ректо сообщал, что Филиппины с 2023 по 2025 годы из-за коррупции потеряли до 118,5 млрд песо (около $2 млрд) государственных средств, вложенных в развитие инфраструктуры для защиты от наводнений. Он отметил, что из-за коррупции было потеряно от 25% до 70% бюджета на проекты по защите от наводнений.