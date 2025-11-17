В Армении лишили лицензии "Электросети" Карапетяна

Решение вступит в силу 21 ноября

Офис компании "Электрические сети Армении" © Эрик Романенко/ ТАСС

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Комиссия по регулированию общественных услуг (КРОУ) Армении на заседании 17 ноября лишила лицензии компанию "Электрические сети Армении", принадлежащую ранее арестованному в Ереване российскому бизнесмену Самвелу Карапетяну. Трансляцию вели местные телеканалы.

За лишение компании лицензии проголосовали четверо из пяти членов комиссии. По проекту, представленному комиссией, решение вступит в силу 21 ноября 2025 года.