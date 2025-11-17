Глава МИД Армении и замгоссекретаря США обсудили запуск "маршрута Трампа"

Была подчеркнута важность проекта в развитии сети транспортных и других коммуникационных путей с более широкой географией

ЕРЕВАН, 17 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и заместитель госсекретаря США Элисон Хукер на встрече в Ереване обсудили подготовительные работы для запуска "маршрута Трампа" через Сюникскую область республики, который будет связывать основную часть Азербайджана с Нахичеванью. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении.

"Стороны обсудили ход работы по реализации договоренностей, достигнутых в Вашингтоне 8 августа. Принимая во внимание символический 100-й день [со дня] Вашингтонского саммита мира, Арарат Мирзоян и Элисон Хукер отметили достигнутый за этот период прогресс в реализации договоренностей, а также предстоящую работу. Стороны обменялись мнениями о подготовительных работах, необходимых для строительства проекта "Путь Трампа ради международного мира и процветания" (TRIPP - прим. ТАСС). Была подчеркнута важность последнего в развитии сети транспортных и других коммуникационных путей с более широкой географией", - говорится в релизе.

8 августа по итогам трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев подписали совместную декларацию о мирном урегулировании между Баку и Ереваном и создании транспортной коммуникации между основной частью Азербайджана и Нахичеванью. Этот проект получил название "Путь Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).