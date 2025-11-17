Орбан: ЕС готовит экономику к войне, но Венгрия будет проводить другую политику

По мнению премьер-министра страны, с помощью милитаризации экономики лидеры ЕС стремятся, с одной стороны, сосредоточить в своих руках всю власть, а с другой - продолжить военную поддержку Украины

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Olivier Hoslet, Pool Photo via AP

БУДАПЕШТ, 17 ноября. /ТАСС/. Евросоюз готовится к войне и переводит свою экономику на военные рельсы, но Венгрия не намерена следовать курсом, который предлагает Брюссель. Об этом заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, выступая на встрече с президентом Венгерской торгово-промышленной палаты Элеком Надем.

"Мы видим, что Европа находится на пути к войне", - сказал глава правительства. По его мнению, с помощью милитаризации экономики лидеры ЕС стремятся, с одной стороны, сосредоточить в своих руках всю власть, а с другой - продолжить военную поддержку Украины. Их план предусматривает "содержание украинской армии численностью 1 млн человек и использование в ее интересах 20-25% нового семилетнего бюджета ЕС", уточнил Орбан.

Ранее он уже заявлял, что не поддержит проект этого бюджета, в который включены неправомерно высокие затраты на Украину. Сейчас премьер подтвердил, что Венгрия не намерена следовать курсом Брюсселя, хотя и вынуждена принимать его во внимание. "В то время как весь Европейский союз находится на пути к созданию экономической системы военного времени, мы останемся в стороне от этого и будем выстраивать иную экономическую политику", - заверил Орбан, выступление которого транслировало национальное телевидение.

Он подписал соглашение с главой Торгово-промышленной палаты, предусматривающее введение налоговых льгот и административных послаблений для малого и среднего бизнеса. Орбан и Надь выразили уверенность, что этот шаг будет способствовать экономическому росту в стране.

Подобные меры, которых в последние недели было немало, преследуют еще одну цель - они должны помочь правительству заручиться поддержкой избирателей перед парламентскими выборами, намеченными в Венгрии на апрель 2026 года. Возглавляемая Орбаном правящая партия "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" сталкивается с серьезным вызовом со стороны оппозиционной партии "Тиса".