Литва не исключила открытия границы с Белоруссией раньше предусмотренного срока

Ситуация изменилась, она взята под контроль, заявил глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис

ВИЛЬНЮС, 17 ноября. /ТАСС/. Литва не исключает того, что граница с соседней Белоруссией, закрытая 29 октября на месяц, может открыться раньше предусмотренного срока. Об этом заявил журналистам глава МИД балтийской республики Кестутис Будрис.

"Вопрос досрочного открытия границы подлежит обсуждению. Мы никогда не ставили перед собой задачи добиться того-то и того-то к определенной дате. Нам важно, чтобы против нас прекратились гибридные атаки", - утверждал он.

По его словам, следует руководствоваться "теми же причинами и параметрами, которыми мы руководствовались, принимая решение" о закрытии границы. "Ситуация изменилась, она взята под контроль. Аэропорты стабильно работают", - сказал Будрис.

Литва в рамках превентивных мер по борьбе с воздушной контрабандой - переброской на метеозондах с территории Белоруссии более дешевых сигарет - 29 октября на месяц закрыла автодорожную границу. Это грозило безопасности полетов гражданской авиации. Литовские аэропорты вынуждены были несколько раз останавливать работу. В Вильнюсе утверждали, что белорусские власти умышленно не борются с контрабандистами.