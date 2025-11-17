В работе саммита G20 в Йоханнесбурге примут участие 42 страны

Гава МИД ЮАР Рональд Ламола сообщил, что на полях саммита состоится целая серия мероприятий высокого уровня

ЙОХАННЕСБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Количество государств, которые примут участие в проводимом под председательством ЮАР саммите стран Группы двадцати (G20) в Йоханнесбурге, составит 42. Об этом сообщил министр иностранных дел и сотрудничества ЮАР Рональд Ламола на брифинге для СМИ.

"На саммите G20 в Йоханнесбурге будут присутствовать 42 страны, включая все государства-члены "двадцатки" за исключением США, - сказал он. - За пределами "двадцатки" ЮАР пригласила на саммит шесть стран, которые представляют региональные экономические организации Африки, Карибского бассейна и Восточной Азии. Отдельно приглашены также 16 государств. Все они будут представлены на высоком уровне".

Касаясь стран G20, Ламола сообщил, что лидеры России, КНР, Аргентины и Мексики не приедут в Йоханнесбург, однако национальные делегации этих стран будут участвовать в работе саммита. Делегации США отказалась присутствовать на встрече.

"Повестка дня саммита, который состоится 22 - 23 ноября, включает три сессии, - сказал Ламола. - Первая посвящена обеспечению инклюзивного и устойчивого роста мировой экономики, вопросам торговли и долгового бремени стран глобального Юга. На второй сессии будут обсуждаться вопросы вклада G20 в снижение риска природных бедствий, изменения климата земли, а также продовольственная безопасность и справедливый энергетический переход. Третья сессия посвящена проблемам добычи и торговли критически важными для мировой экономики минералами и вопросам искусственного интеллекта".

Глава МИД сообщил, что на полях саммита состоится целая серия мероприятий высокого уровня. "Пройдет встреча лидеров стран - участниц Фонда Индии, Бразилии и ЮАР для содействия сокращению масштабов бедности и голода (ИБСА), - сказал Ламола. - Состоится восьмое совещание по пополнению Глобального фонда, а также мероприятие высокого уровня по объявлению взносов в области возобновляемой энергетики. Будет встреча по содействию частным инвестициям в Африку, совещание по снижению риска стихийных бедствий, встреча с главами африканских государств и специальный саммит ЮАР-ЕС".

Ламола подчеркнул, что ЮАР сделает все, чтобы саммите G20 в Йоханнесбурге стал удачным и эффективным.