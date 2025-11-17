Филиппо ждет от оппозиции Франции реакции на украинский коррупционный скандал

Лидер французской партии "Патриоты" заявил, что визит Владимира Зеленского в Париж и объявление о покупке Киевом Rafale стали последней каплей перед его публичным обращением

Редакция сайта ТАСС

ПАРИЖ, 17 ноября. /ТАСС/. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо обратился к оппозиционным фракциям Национального собрания (нижней палаты парламента) Франции с требованием прокомментировать коррупционный скандал, вспыхнувший на Украине.

"Визит [Владимира] Зеленского в Париж в разгар коррупционного скандала и объявление о Rafale стали последней каплей. Сегодня я публично обращаюсь к председателям шести основных оппозиционных фракций национальной ассамблеи <...> с требованием отчитаться о своем полном бездействии в отношении политики Франции на Украине", - написал Филиппо в X, прикрепив фотографию письма.

В обращении к главе парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен Филиппо задается вопросом, почему никто из депутатов "не считает необходимым публично заявить" о крупном коррупционном скандале, учитывая "очень высокий уровень финансовой помощи, предоставляемой Францией" Украине.

Филиппо спрашивает выступит ли "Национальное объединение" с парламентской инициативой, будет ли предложено создать комиссию по расследованию правомерности использования французских средств на Украине, а также какова позиция фракции по вопросу прекращения финансовой и военной поддержки Украины.

Зеленский 17 ноября прибыл в Париж с девятым визитом с момента начала украинского конфликта для обсуждения французской военной помощи Киеву. По итогам встречи было подписано соглашение, позволяющее Украине приобрести 100 истребителей Rafale до 2035 года.

Дело Миндича

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о проведении масштабной операции под названием "Мидас" по раскрытию крупной коррупционной схемы в энергетике. Прошли обыски у бизнесмена Тимура Миндича, а также у главы Минюста Германа Галущенко, которого в настоящее время отстранили от должности, и в компании "Энергоатом". По данным следствия, участники схемы отмыли не менее $100 млн. В тот же день НАБУ начало публиковать фрагменты записей разговоров в квартире Миндича, в которых обсуждались коррупционные схемы. Всего имеется 1 тыс. часов аудиозаписей.

11 ноября НАБУ предъявило первые обвинения участникам схемы, в том числе Миндичу как руководителю преступной организации, а также бывшему вице-премьеру, экс-министру национального единства Алексею Чернышову, который приходится другом и кумом Зеленскому. В тот же день правительство Украины досрочно прекратило полномочия наблюдательного совета "Энергоатома", а 12 ноября в Верховную раду поступили заявления об отставке Галущенко и главы Минэнерго Светланы Гринчук. Сам Миндич, которого называют другом и "кошельком" Зеленского, выехал с Украины за несколько часов до обысков и находится в Израиле.