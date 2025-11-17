Президент Чехии не исключил, что не сможет назначить премьером Бабиша

Это произойдет, если миллиардер окажется в конфликте личных и государственных интересов, указал Петр Павел

ПРАГА, 17 ноября. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел не исключил, что не сможет назначить премьер-министром республики лидера политического движения ANO ("Акция недовольных граждан"), миллиардера Андрея Бабиша, если тот окажется в конфликте личных и государственных интересов.

"Если председатель движения ANO Андрей Бабиш не сможет удовлетворительным способом разрешить свой конфликт интересов, то, назначая его премьером, я буду причастен к созданию незаконной ситуации", - отметил президент в интервью радиостанции Radiožurnal.

ANO добилось наибольшего успеха на состоявшихся в республике 3 и 4 октября парламентских выборах. Павел затем поручил Бабишу сформировать новое правительство. Между тем, если проблема конфликта интересов не будет устранена, то, по словам главы государства, движению следует предложить ему другого кандидата на пост премьера.

В собственности претендента на премьерский пост, как отмечают чешские СМИ, может находиться, согласно закону, менее одной четверти акций компаний, его фирмы должны быть лишены права получать государственные дотации и субсидии. Бабиш же владеет крупнейшим в Чехии агропромышленным холдингом Agrofert.

С момента назначения премьер-министром на решение проблемы конфликта интересов законом отпущено, как напоминают чешские СМИ, 30 дней. Бабиш несколько дней назад заявил, что объявит о способе разрешения возникшей проблемы непосредственно перед своим назначением главой правительства и раз президент этого желает, то разъяснение будет предоставлено общественности.