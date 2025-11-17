FT: Европа оказалась на "обочине" геополитики из-за невозможности действовать смело

По мнению обозревателя газеты Гидеона Рахмана, богатство и безопасность, которые лежат в основе европейских рынков цивилизованного общества, могут оказаться под угрозой, если Европа не найдет способа применять жесткую силу

Редакция сайта ТАСС

ЛОНДОН, 17 ноября. /ТАСС/. Европа оказалась на втором плане в решении геополитических вопросов из-за собственных структурных проблем, которые лишили ее возможности быстрых и смелых действий. Такое мнение высказал политический обозреватель британской газеты Financial Times (FT) Гидеон Рахман.

"В начале своего срока в качестве главы Еврокомиссии [Урсула] фон дер Ляйен выразила стремление управлять "геополитической комиссией". Однако ЕС остается не у дел, даже когда войны идут прямо у европейских границ и напрямую затрагивают интересы континента", - говорится в колонке.

В качестве примера обозреватель упоминает конфликт на Украине, для разрешения которого США предпочли напрямую контактировать с Россией, достижение договоренности по сектору Газа без участия ЕС, войну в Судане, где ключевыми игроками, определяющими ее итоги, в статье называются ОАЭ, Египет, Турция и Россия.

"Самые большие проблемы - структурные, политические и даже психологические. Брюссель - это бюрократия. Она хороша в обеспечении процессов и исполнении законов. Но она не способна действовать быстро и безжалостно, как великие европейские державы прошлого или как США и Китай сегодня", - пишет Рахман.

По его мнению, богатство и безопасность, которые лежат в основе европейских "рынков цивилизованного общества, могут оказаться под угрозой, если Европа не найдет способа применять жесткую силу", говорится в колонке.