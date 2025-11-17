МИД Черногории вызвал посла РФ из-за "неприемлемого вмешательства" в дела страны

Причиной вызова стали оценки Александра Лукашика после решения парламента Черногории о присоединении вооруженных сил страны к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины

БЕЛГРАД, 17 ноября. /ТАСС/. Посол Российской Федерации в Подгорице Александр Лукашик был вызван в Министерство иностранных дел Черногории из-за заявлений, которые официальные власти страны расценили как вмешательство во внутренние дела. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство Черногории.

В министерстве заявили, что причиной вызова стали оценки российского дипломата после решения парламента Черногории о присоединении вооруженных сил страны к механизму НАТО по содействию и подготовке в области безопасности для Украины (NSATU), а также его комментарии по поводу интервью президента Черногории Якова Милатовича французскому изданию La Croix. "Недавние неподобающие заявления и комментарии в СМИ представляют собой ясный пример открытого и недопустимого вмешательства во внутренние дела Черногории. Подобные действия и критика абсолютно неприемлемы. Черногория не позволит никому ущемлять достоинство своих институтов", - говорится в заявлении МИД.

Министерство также указало, что любые аналогичные заявления в дальнейшем будут квалифицированы как враждебные. "Российскому послу было ясно указано, что впредь подобные послания будут рассматриваться как умышленное враждебное действие, на которое министерство будет реагировать в соответствии с международными нормами", - отметили в Подгорице.

Власти добавили, что страна самостоятельно определяет свою внешнюю политику и будет продолжать следовать стратегическому курсу. "Черногория не действует по чьим-либо указаниям. Мы последовательно следуем собственным национальным и стратегическим интересам, определенным приоритетами - членством в НАТО и приверженностью процессу вступления в ЕС", - заключили в МИД.

Поводом для вызова посла России в МИД Черногории стали его публичные оценки решения парламента страны направить до двух военнослужащих в механизм НАТО NSATU, занимающийся вопросами безопасности и подготовки украинских сил. В своем комментарии российский дипломат охарактеризовал этот шаг как подтверждение курса Подгорицы на дальнейшее ухудшение отношений с Москвой и как стремление участвовать в инициативах, которые направлены против России.

Слова посла стали ответом на решение парламента Черногории, большинством голосов поддержавшего участие страны в структуре НАТО, связанной с подготовкой украинских сил: документ получил поддержку 44 депутатов при пяти голосах "против" и двух "воздержавшихся". Это решение стало продолжением летнего шага Подгорицы, когда Черногория присоединилась к обучающей миссии Евросоюза EUMAM UA, предусматривающей подготовку украинских военных в сферах радиационной и химической защиты, медицинского обеспечения, разминирования и подготовки подразделений. В своем комментарии российский посол также связал участие Подгорицы в инициативе НАТО с общими усилиями западных стран по поддержке Украины и заявил, что такие решения закрепляют за Черногорией статус недружественного государства. Дополнительно он увязал действия черногорских властей с желанием продемонстрировать лояльность союзникам по НАТО и ускорить продвижение по европейской интеграционной повестке.